شكرا لبحثكم عن خبر السقطري يدرس مع وكلاء الوزارة خطة المشاريع المقدمة لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام الوزارة

ترأس معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم بالعاصمة عدن، اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة لقطاعي الزراعة والري والثروة السمكية لمناقشة خطة المشاريع الخاصة بالوزارة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء.

وتضمنت الخطة مشاريع تخص إنشاء سوق مركزي للخضروات والفواكه والأسماك في العاصمة عدن، ومشروع دعم المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، ومشروع الرقابة والتفتيش البحري، ومشروع دعم وتطوير زراعة القطن في محافظتي أبين ولحج، وعدد من المشاريع في مختلف المحافظات.

واستمع الوزير إلى وكلاء القطاعات بشأن تنقيح الخطة وإدراج بقية المشاريع ذات الأولوية بما يتناسب مع البرنامج العام للحكومة الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

مشيراً إلى أن بقية المشاريع سيتم البحث لها عن تمويل بواسطة المنظمات الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعي الزراعة والري والثروة السمكية، ومدير عام مكتب الوزير د. مساعد القطيبي.