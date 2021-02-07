شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجالية الجنوبية بروسيا يكشف كيف ينظر الدور الروسي للأزمة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور محمد ثابت سالم رئيس الجالية الجنوبية في روسيا الاتحادية إن روسيا الاتحادية دولة عظمى و لها مصالحها في الشرق الأوسط وخصوصا المنافذ البحرية في البحر الاحمر والبحر العربي وتنظر للملف اليمني باعتقادي بعين الاعتبار بأن استقرار اليمن يخدم مصالحها في المنطقة وحسب بيان وزاره الخارجيه الروسية حل الأـزمة اليمنية باشراك المجلس الانتقالي مهم جدا.



وأكد أن الشعب اليمني والاقليم كله مل من هذه الحرب التي خلفت مئات آلالاف من القتى و الجرجى و ملايين من النازحين أرى انه حان الوقت للحوثين التخلي عن مشروعهم السلالي الديني المدعوم من ايران والجلوس على طولة المفاوضات بين الشمال و الجنوب بين القوى المسيطرة على الارض وخلق جو من السلام والعوده الى ماقبل عام 1990م.