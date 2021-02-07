الوكيل بارزيق يؤكد على اهمية التأهيل في تحسين الاداء الوظيفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ، على أهمية الاستفادة المثلى من برامج التدريب والتأهيل للكوادر الادارية في المكاتب الحكومية.



واشار في اللقاء التعريفي الذي نظمته ادارة بحوث التنمية الادارية بديوان عام المحافظة، اليوم، الى اهمية التأهيل في تحسين اداء مرافق الإدارات الحكومية بما ينعكس ايجابًا على الجوانب الخدمية والتنموية في المديريات.

بدورها أوضحت مديرة عام الإدارة مارينا الجوهي، بان البرامج التدريبية تستهدف الكوادر الحكومية لرفع مستوى الأداء والمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية وتطوير البحوث التنموية في محافظة حضرموت.