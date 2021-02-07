قطاع المرأة في وزارة الشباب ينظم ورشة تقييم لدورة ريادة الأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم قطاع المرأة في وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تقييم للدورة التدريبية التي نظمها القطاع في ريادة الأعمال التي هدفت إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للإهتمام بالمرأة .



وفي الورشة، أشادت وكيل الوزارة لقطاع المرأة نادية عبدالله الأخرم بالجهود التي بذلها رائدات الأعمال بعدن عقب مشاركتهم بدورة ريادة الأعمال .. مستعرضة تقييم النتائج من مختلف الجوانب الفنية والمهنية .

بدورهن أكدت المشاركات على أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تمكن المرأة وتنعكس بشكل إيجابي على خدمة المجتمع .. لافتين إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذ أعمالهم .

وعبرت المشاركات من رائدات الأعمال عن تفائلهن بالمرحلة القادمة مع تواجد الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن لعكس ما تلقوه في الدورة على واقع الصعيد العملي بما يسهم في نجاح أعمالهن وإستقرارها .