الجيش الوطني يستدرج خلية حوثية ويقتل قائدها وعدد من مرافقيه في الصفراء بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد، عملية استدراج ناجحة لخلية حوثية في مديرية الصفراء بصعدة.



وقال قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان وحدة الاستخبارات العسكرية نفذت عملية استدراج في "جبال المقصوص" بمديرية الصفراء لخلية حوثية، وقامت وحدات اخرى من كتيبة المهام الخاصة بمداهمة الخلية وقتل قائدها وبعض من مرافقيه وجرح اخرون".

واضاف العميد الغنيمي" ان العملية تمت باحترافية عالية من قبل وحدات الاستخبارات العسكرية التي اثبت قدرتها على اختراق خلايا العدو على كافة المستويات".