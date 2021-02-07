تعرف على دلالات زيارة المجلس الانتقالي الجنوبي لروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الشحات غريب

تحدث الدكتور محمد ثابت سالم رئيس الجالية الجنوبية في روسيا الاتحادية عن وضع القضية الجنونية في روسيا وفي الخارج.



وقال ثابت في تصريحات خاصة نحن نشعر ومن خلال لقاءاتنا بالجانب الروسي وخصوصا بمنظمات المجتمع المدني والمتخصصين في الشان اليمني تفهم و تعاطف كبير وقد أجرينا عدة لقاءات و ندوات بخصوص القضيه الجنوبية و التمسنا دعمهم المعنوي و الاعلامي وخصوصا من الرفاق الذين كانوا في الجنوب, بالنسبه للجاليات في الخارج في اتصالات وتعاون مشترك مع الجاليات الجنوبية الخارج وذلك المنظمات الدولية منها منظمة حقوق الانسان.

وأكد أن زيارة المجلس الانتقالي لروسيا الاتحادية لها أبعاد عديدة أولاً أنها الزيارة الثانية وعلى مستوى رفيع واستقبال حار ولقاءات مع صناع القرار ، وأصبح يمتلك شرعية دوليه للتفاوض والتحدث باسم القضية الجنوبية كما أن هذه الزيارة توكد أن اتفاق الرياض أعطى صلاحية للدول وبدون حرج استقبال المجلس الانتقالي في أي دولة يشعر المجلس أنها تعود بالافادة للقضية الجنوبية.