مناقشة تدخلات موسسة صلة في تجهيز مبنى هيئة مستشفى شبوة العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور سعيد بافاضل، اليوم، مع مدير المشاريع بمؤسسة صلة الدكتور محمد باهيثم، عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعملية التدخل الذي ستقوم به المؤسسة في تجهيز بعض أقسام هيئة مستشفى شبوة العام.



حيث ستقوم المؤسسة بالتجهيزات الطبية الكاملة لقسم الطوارئ بالمستشفى والمساهمة في تجهيز قسم المختبر فيه وتدريب الكوادر العاملة فيها والمتابعة والصيانة الدورية لتجهيزاتها لمدة عام كامل .

واطلع بافاضل وباهيثم على مستوى الإنجاز في عملية ترميم وتأهيل مبنى هيئة مستشفى شبوة العام والتي تقوم بها مؤسسة نجوم شبوة للمقاولات العامة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الأن حوالي 85 بالمائة..مؤكدان على أهمية وحيوية الدور الكبير الذي سيضطلع به المستشفى في خدمة المواطنين.