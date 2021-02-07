وزير الداخلية يشيد بتضحيات الجيش الوطني وأبناء تعز في التصدي للمليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالتضحيات الجسام التي يبذلها الجيش الوطني وأبناء محافظة تعز في التصدي للمليشيات الانقلابية الحوثية ومشروعها الأمامي الكهنوتي المدعوم إيرانيا.



واكد وزير الداخلية، خلال لقائه ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ تعز نبيل شمسان ، بحضور مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد جميل عقلان، واركان محور تعز العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للسلطة المحلية بمحافظة تعز وأجهزتها الأمنية وتأهيل كوادرها ليتسنى لهم القيام بواجباتهم والمهام المناطة بهم..مشيداً بالملاحم البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال..مجدداً دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للمقاتلين حتى استكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

واطلع وزير الداخلية، على مستجدات الأوضاع في المحافظة وجهود تثبيت الامن والاستقرار وتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى الوضع الأمني الميداني وسير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقي من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران .

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية أبرزها ما يتعلق باستقرار الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار والقبض على الخارجين على القانون المطلوبين أمنياً،و الجهود التي تبذل من قبل محافظ محافظة تعز وأجهزتها الأمنية لإنهاء بؤر التوترات والصراعات والتغلب عليها رغم شحة الإمكانيات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ المهام المنوطة بقيادات السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية حيال تلك الأوضاع .

وأشاد وزير الداخلية، بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان ومدير امن تعز وقائد قوات الأمن الخاصة ، في تطبيع الأوضاع والعمل على معالجة الاختلالات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار تعز والعمل على تفعيل المؤسسات واستعادة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت للعبث من قبل الخارجين عن النظام والقانون ،وكذا جهود قيادة المحافظة في حل معضلات الجرحى ورعاية أسر الشهداء وتوفير الخدمات ورفع معاناة المواطنين .

وشدد وزير الداخلية ، على مضاعفة جهود تفعيل أجهزة الدولة وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية اسر الشهداء..مؤكداً أن تعز تمثل قبلة للثوار والثائرين ومنار للإشعاع الحضاري والعلمي والثقافي وأنها لا تقبل الذل وستدحر الميليشيات وتطهير كل شبر فيها من نجس الحوثيين.