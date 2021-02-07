شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي جنوبي يتحدث عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الشحات غريب

علق الدكتور محمد ثابت سالم رئيس الجالية الجنوبية في روسيا الاتحادية على قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.



وقال في تصريحات خاصة نحن نرى أن مليشا الحوثي منظمة إرهابية قبل القرار الأمريكي بسنوات وإلا لما قاوم الشعب الجنوبي زحف جحافل هذه المنظمة التي اجتاحت الجنوب في العام 2015م.

وحول دور الامم المتحدة في الملف اليمني قال كنا آملين أن يكون تواجد الأمم المتحدة أقوى من ماهو ملموس على الساحة اليمنية وخصوصا الجنوب العربي ولايقتصر على إرسال المعونات والمساعدات التي لم تصل إلى الشعب أصلا أو لعب دور الوسيط الخجول في حل النزاعات في اليمن.