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 رئيس الجالية الجنوبية في روسيا يتحدث عن حل الأزمة اليمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الشحات غريب

تحدث الدكتور محمد ثابت سالم رئيس الجالية الجنوبية في روسيا الاتحادية عن حل الأزمة اليمنية.

 

وقال في تصريحات خاصة  إن الشعب اليمني والاقليم كله مل من هذه الحرب التي خلفت مئات آلالاف من القتى و الجرجى و ملايين من النازحين.

 

أرى انه حان الوقت للحوثين التخلي عن مشروعهم السلالي الديني المدعوم من ايران والجلوس على طولة المفاوضات بين الشمال و الجنوب بين القوى المسيطرة على الارض وخلق جو من السلام والعوده الى ماقبل عام 1990م.  

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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