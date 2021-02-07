اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس الأمريكي يرفض رفع العقوبات المفروضة على إيران

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يرفض رفع العقوبات المفروضة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.

 

وقال بايدن في تصريحات له وفقا للعربية: لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية، موضحًا أنه يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات.

 

وأضاف: أميركا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات.

 

كما قال إن الرئيس الصيني لا يتمتع بذرة واحدة من الديمقراطية.⁦‪

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا