شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يرفض رفع العقوبات المفروضة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.



وقال بايدن في تصريحات له وفقا للعربية: لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية، موضحًا أنه يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات.

وأضاف: أميركا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات.

كما قال إن الرئيس الصيني لا يتمتع بذرة واحدة من الديمقراطية.⁦‪