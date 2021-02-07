وزير الصحة يلتقي مستشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مستشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور جعفر حسين، القضايا المتصلة بمجالات العمل الصحي المشترك.



واستعرض اللقاء بحضور نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، ووكلاء الوزارة، تقييم الوضع الصحي الراهن ومعرفة الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي، واوجه الدعم، بما يمكنه من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى في عموم المحافظات، إضافة الى مناقشة تعزيز عمل مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن وتوسيع صلاحياته.

واكد الوزير، على ضرورة تعزيز علاقة الشراكة بين الوزارة والمنظمة، بما يساهم في رفع كفاءة العمل في القطاع الصحي والانتقال إلى الدعم المستمر في مكافحة الامراض المعدية وتعزيز منظومة البرامج المكافحة لها وتقوية الرعاية الصحية الأولية إلى جانب الدعم المقدم في مجالات الطوارئ المختلف..داعيا إلى تبني التدريب والتأهيل للكادر الصحي في مختلف التخصصات.

من جانبه قدم مستشار المنظمة شرحا عن برامج المنظمة وانشطتها في دعم القطاع الصحي وجودها للتنسيق مع المانحين لتوفير مايمكنها من تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة.