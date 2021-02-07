شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم لأبطال الجيش الوطني في جبهة دحيضة يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، هجوماً عنيفاً استهدف مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة دحيضة بمحافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي خاضها أبطال الجيش الوطني أسفرت عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية..مشيراً الى أن أبطال الجيش استعادوا مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.