القوات الشرعية تكسر هجوماً حوثياً في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في ميسرة جبهة صرواح، وأوقعوا الكثير من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال".

وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات حوثية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وفي السياق، استدرج أبطال الجيش الوطني نحو 20 عنصراً من المليشيات الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المخدرة، قبل أن يطبقوا عليهم الحصار ويوقعوهم بين قتيل وجريح.

وتزامن ذلك مع قصف شنّته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة المخدرة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

و تكبّدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة على يد الأبطال في جبهات القتال، لجأت إلى أساليبها الإرهابية المعهودة حيث استهدفت مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة انتحارية، صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.