دعم إماراتي لـ19 مدرسة في قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انتهى بنجاح الفصل الدراسي الأول في 19 مدرسة في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى إذ وفرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية المعلمين والمناهج الدراسية والمواصلات لطلاب المناطق الريفية.



وأكد سعد الجدمهي مدير مكتب التربية في مديرية قلنسية أن العملية التعليمية في مدارس المديرية مستمرة ومنتظمة وذلك في ظل الخطة المرسومة من قبل مكتب التربية والتعليم وبدعم متواصل ومستمر من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية من خلال تكفلها المعلمين المتعاقدين لسد النقص في الكادر التدريسي الذي كانت تعانيه مدارس قلنسية وتوفير مواصلات لطلاب وطالبات المناطق الريفية للدراسة في المدينة ومتابعتهم المستمرة من أجل نجاح المرحلة التعليمية في المديرية.

من جهته أشاد عيسى بن حمدون مدير ثانوية قلنسية بالدعم المقدم من قبل مؤسسة خليفة للمدرسة في مجال توفير الكتاب المدرسي والتعاقد مع معلمي المواد العلمية من خارج الجزيرة لتوفير الجو الدراسي الملائم للطلاب، موضحاً أن المرحلة التعليمية مستمرة وتم إنهاء الفصل الدراسي الأول والبدء بالفصل الدراسي الثاني مقدماً شكره لأيادي الخير الإماراتية.

بدوره أكد محمد الميري أحد المدرسين الذين تم التعاقد معهم أن ثانوية قلنسية قد أنهت الفصل الدارسي الأول وتم البدء بالفصل الثاني وأننا مستمرون في تقديم كورسات إضافية بعد صلاة العصر لتعزيز المستوى التعليمي لدى الطلبة في المواد العلمية المختلفة، مقدماً شكره وتقديره لمؤسسة خليفة وحرصها الكبير على إنجاح العملية التعليمية في سقطرى