شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بمدينة مأرب جراء قصف لمليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرين في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، اليوم، بصاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة اطلقتهما مليشيا الحوثي الارهابية على المدينة المكتضة بالسكان ومخيمات النازحين.



وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان دفاعات قوات الجيش الوطني تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة اخرى قبل استهدافها فرق الاسعاف لضحايا الصاروخ.. مشيراً الى انه تم نقل المصابين الى احد المستشفيات في مدينة مأرب لتلقي العناية الطبية اللازمة لانقاذ حياتهم.

واكد المصدر، ان تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الانسانية البشعة بحق المدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي وافلاتها من العقاب هو من يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والاعمال الارهابية.