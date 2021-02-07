شكرا لبحثكم عن خبر لقاء لمناقشة تعزيز التعاون بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وشركة صافر النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

عقد لقاء موسع اليوم بين إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وشركة صافر النفطية ،بمبنى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بالعاصمة عدن برئاسة الدكتور / عبدالله عمير المدير العام للتنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والمهندس/ سالم محمد سالم كعيتي المدير العام التنفيذي لشركة صافر.

وذلك بناء على التوجيهات من معالي وزير النفط والمعادن الاستاذ / عبدالسلام باعبود والخاصة بتعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط .

وكرس اللقاء لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون والتنسيق بين الشركتين خصوصا في مجال تصدير النفط الذي يتم عبر منشأت وخط قطاع ( ٤) التابع للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية .

وأثري اللقاء بالنقاشات المستفيضة والمقترحات القيمة الهادفة تحقيق رغبة الطرفين في توسيع وزبادة التعاون المشترك بين الشركتين .

وكان الدكتور / عبدالله عمير المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية قد رحب في مستهل كلمته بوفد شركة صافر برئاسة المدير العام التنفيذي المهندس/ سالم كعيتي ومرافقيه .مؤكدا اهمية هذا اللقاء الذي يعزز التعاون والتكامل بين الشركات الوطنية وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة .مبديا استعداده للتعاون في كل ما من شانه تحقيق المصلحة العامة وتعزيز العلاقات المشتركة فيما يخص تصدير النفط والمشتقات النفطية .

الى ذلك عبرالمدير العام التنفيذي لشركة صافر النفطيه المهندس/سالم كعيتي عن ارتياحه لنتائج هذا اللقاء الاخوي بين قيادتي شركتين وطنيتين ،لهما دوركبير في تصدير المشتقات النفطية لأهم مورد اقتصادي للبلاد .مؤكدا حرصه على تواصل اللقاءت وتجسيد عرى التعاون المشترك في الواقع العملي .وان الكثير من القضايا والموضوعات العالقة ستجد طريقها للحل في الأيام واللقاءات القادمة بمشيئة الله

حضر اللقاء مدراء الادارات في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية واعضاء وفد شركة صافر النفطية .