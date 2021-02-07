شكرا لبحثكم عن خبر اول تصريح لـ بن سلمان عقب قرار بايدن وقف الدعم الامريكي في الحرب ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع السعودية إن بلاده تدعم الحكومة اليمنية في مواجهة المليشيا الحوثية سياسيا وعسكريا. وأضاف الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي مسؤول الملف اليمني في السعودية أن الدعم السعودي العسكري لليمن بكل في كل الجبهات. وأكد أيضا أن المملكة مستمرة في دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

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