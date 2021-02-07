شكرا لبحثكم عن خبر وزارة النفط تنظم ندوة علمية عن الصخور ومواد البناء في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – فرح جمال:

نظمت وزارة النفط والمعادن صباح الاحد ندوة علمية عبر منصة الإجتماعات "zoom" ندوة متخصصة حول " الصخور ومواد البناء في اليمن" شارك في نقاشاتها عدد من الخبراء والمختصين، وأقيمت الندوة برعاية معالي وزير النفط والمعادن عبد السلام عبدالله سالم باعبود، وإشراف المهندس أحمد يماني التميمي القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .

وناقشت الندوة عدد من المحاور العلمية و الجيولوجية ، منها التعريف بأنواع الصخور في الجمهورية اليمنية ، وفرص الإستثمار في المعادن والصخور في مختلف المحافظات، وأكدت الندوة على أهمية إعداد المزيد من الدراسات العلمية الميدانية في مجال استخراج الصخور واستخراج الحديد والمعادن اللافلزية.

شارك في الندوة عدد من المهندسين والمختصين في مجال المعادن والصخور من مختلف المحافظات، وحظيت النقاشات بمتابعة وإهتمام كبيرين ما ساهم بخروج الندوة بنتائج العمل بها سيعزز فرص الإستثمار في المعادن والصخور وبشكل سيساهم في تأهيل كوادر علمية فنية ، و رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.