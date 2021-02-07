تنظيم حفل تكريم لعدد من الشخصيات الاجتماعية المساهمة في صنع السلام بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، حفل تكريم لعدد من الشخصيات الاجتماعية المساهمة في صنع أسس ومبادئ السلام واصلاح ذات البين بالمحافظة.



وفي الحفل، أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق، بجهود مؤسسة جود في صنع السلام وتعزيز دعائمه في المحافظة وتكريم عدد من رواده ..مشيرا إلى أهمية السلام في حياة الشعوب والأوطان وتطورهم ونهوضهم التنموي باعتبار ان لا تنمية إلا بوجود السلام الذي ترتكز عليه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وحث الوكيل لمروق، على تضافر جهود الجميع من أجل ترسيخ وتدعيم دعائم ومبادئ السلام في المحافظة وتعميق روح الود والمحبة بين الناس خدمة لمصالح المحافظة ومصالح المواطنين فيها..مشددا على ضرورة نبذ التصرفات والأعمال التعصبية التي تهدد السلام بكافة أشكاله والتخلي عنها خدمة للجميع.

وفي نهاية الحفل الذي تخللته عدد من الفقرات الفنية المعبرة عن أهمية السلام في حياة الشعوب والأوطان قام وكيل المحافظة والمختصين بتوزيع الجوائز التقديرية على المكرمين من الشخصيات الاجتماعية من الرجل والنساء التي ساهمت في ترسيخ دعائم السلام بالمحافظة خلال الفترة الماضية.