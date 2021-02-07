وزير المياه يشدد على إزالة التعديات بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي في كابوتا بعدن لتأهيل الأحواض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على إزالة التعديات في أحواض معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تمهيدا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل أحواض معالجة مياه الصرف الصحي، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



جاء ذلك خلال إطلاع الوزير الشرجبي، اليوم، ومعه وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة، على أوضاع أحواض معالجة مياه الصرف الصحي في كابوتا، والتعديات التي طالتها من خلال بناء الهناجر في حرمها والبناء في حوضين من أحواض المعالجة الرئيسية.

وقال وزير المياه والبيئة، إن تلك التعديات تعيق تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أحواض المعالجة، المكون من ثلاثة عقود تشمل توصيلات المجاري في عدد من مديريات محافظة عدن، ومنها محطة المعالجة في كابوتا، بالإضافة إلى تأهيل محطة العريش من أجل ضبط منظومة المجاري في مدينة عدن.

وأضاف: أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قضت بإحالة ملف إزالة التعديات في أحواض معالجة مياه الصرف الصحي إلى سلطة الضبط القضائي بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية في عدن، من أجل تسليم الموقع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء بأعمال المشروع.

وعلى صعيد متصل، قام وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، بزيارة محطة ضخ المياه في منطقة الحسوة، والأرض المخصصة لإقامة مشروع محطة تحلية مياه البحر المقرر إقامته فيها، واطلع على سير العمل في المحطة، وموقع المشروع للتأكد من ملائمته لإقامة محطة التحلية.