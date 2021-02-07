معين عبدالملك يؤكد وضع جملة اهداف في مشروع برنامج الحكومة لتسهيل العمل الاغاثي والإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وضمن مشروع برنامجها العام وضعت جملة من الأهداف والاولويات لتسهيل العمل الاغاثي والإنساني وتقوية التعاون مع المنظمات والبعثات الإنسانية لتمكينها من أداء اعمالها في مختلف مناطق اليمن بسهولة ويسر.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، كاترينا ريتز، حيث جرى مناقشة برامج ومشاريع البعثة في اليمن خلال العام الجاري والتنسيق القائم مع الحكومة لتسهيل أنشطتها في تنفيذ اعمالها، إضافة الى دورها في تسهيل تبادل الاسرى والمختطفين.

كما تم التطرق خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة، الى جوانب التعاون المستقبلية لتنسيق جوانب المساعدات المقدمة لليمن في الجوانب الصحية وغيرها، وفق الأولويات والاحتياجات الملحة والواردة في مشروع البرنامج العام للحكومة، ونتائج اللقاء الافتراضي الذي عقده رئيس الوزراء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا.

وكرر الدكتور معين عبدالملك، تقديم التعازي للجنة الدولية للصليب الأحمر واسرة العمل الإنساني في مقتل ثلاثة من موظفيها في الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر الماضي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.. منوها بالتضحيات والاعمال الإنسانية الجليلة التي يقدمها موظفي الصليب الأحمر لمساعدة الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للموقف الثابت للجنة الدولية للصليب الأحمر في استمرار دعمها ومساعدتها للشعب اليمني رغم هذا الهجوم الإرهابي البشع.. شيرا الى ان الحكومة ستكون عوناً وسنداً للبعثة في أداء مهامها وتسهيل اعمالها وانشطتها في مختلف المناطق اليمنية دون استثناء.

بدورها جددت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، ان جهود البعثة لن تتوقف في اليمن مهما كانت الظروف وستستمر في اعمالها الإنسانية لخدمة الشعب اليمني..مشيرة الى ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عازمة على توسيع تدخلاتها الإنسانية في اليمن .