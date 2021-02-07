بن حبريش يشدد على تطوير خدمات مستشفى المكلا للأمومة والطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على أهمية تطوير مستوى الخدمات في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، ووضع معالجات للمشكلات والصعوبات التي تواجهه.



وشدد بن حبريش خلال اجتماعه اليوم، بمدير المستشفى الدكتورة ابتسام المعاري، على مضاعفة جهود الكوادر الطبية والتمريضية بما يسهم في الارتقاء بأوضاع المستشفى وخدماته المقدمة للأمهات والأطفال.

وأطلع الوكيل على مجمل الخدمات التي يقدمها المستشفى واحتياجاته، بالإضافة إلى التصورات لإعادة توزيع الدعم الشعبي بما يخدم تحسين الأداء وتغطية العديد من المتطلبات.

الى ذلك هنأ الوكيل بن حبريش، الهيئة الإدارية لفريق التضامن الرياضي الثقافي بمنطقة الحدبه بريدة المعارة بمديرية غيل بن يمين، بفوزهم ببطولة دوري الفقيد محفوظ باغريب لكرة القدم، مشيدا بمستوى التطور للنادي، مؤكدا دعم السلطة المحلية للاندية الرياضية لتساهم في رعاية المواهب والشباب.