رئيس الوزراء يوجه باختيار شركة ارنست اند يونج العالمية لمراجعة البيانات المالية للبنك المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باختيار شركة ارنست اند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، والتي تعد احدى اربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.



وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أن توجيهات رئيس الوزراء لاختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية..موضحاً انه تم اختيار شركة ارنست آند يونج نظرا لما تمتلكه من خبرات وانجازات في هذا الشأن ، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.

وأشار المصدر، الى ان توجيهات رئيس الوزراء شملت أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وان تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص اجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.