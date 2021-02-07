تدشين برنامج تعزيز الصمود والمشاركة المحلية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

دُشن بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، برنامج تعزيز الصمود والمشاركة المحلية في اليمن الذي تنفذه الوكالة الدولية للتعاون الدولي ( جي آي زد ) بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان الوكيل بالوادي والصحراء.



ويتلقى 31 مشاركا ومشاركة من الميسرين المجتمعيين من عدد من المديريات وممثلي الإدارة العامة لبحوث التنمية وعلى مدى ستة أيام، جملة من المعارف والمهارات اللازمة لجمع البيانات والآلية العلمية لها وكذا تفعيل وتمكين المجتمع المحلي من المشاركة في صنع التنمية ، وفق منهجية التعلم والعمل بالمشاركة .

في افتتاح الورشة، أشار وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، على أهمية هذه الورشة لإكساب المستهدفين المعارف التي تؤهلهم لجمع المعلومات والبيانات من المجتمع المحلي وتقديمها في صورة احتياجات للسلطة المحلية لإعداد الخطط التنموية النابعة من حاجة المجتمع بشكل تشاركي في صورة تعكس التخطيط من الأسفل الى الأعلى.

فيما تطرق المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان الوكيل المهندس عمر باشداده، الى أن برنامج تعزيز الصمود والمشاركة المحلية في اليمن يستهدف تعريف المشاركين بأهداف ومؤشرات وآلية عمل البرنامج لصياغة خطة تشاركية شاملة للمديريات المستهدفة وبشراكة المجتمع المحلي التي ستبنى على أساسها تدخلات تنموية.