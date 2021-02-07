مسلحو الحوثي يتعرضون لضربات مدفعية من قِبل القوات الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تصدت قوات الجيش الوطني، الأحد، لسلسلة هجمات برية عنيفة شنها الحوثيون على المديريات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال مصدر عسكري، وفقا لـ"العين “، إن مواجهات طاحنة اندلعت بين مليشيات الحوثي من جهة والجيش اليمني من جهة أخرى في جبهتي صرواح والجدعان، إثر هجوم بري عسكري للانقلابيين.

وبحسب المصدر، فقد نجح الجيش الوطني ورجال القبائل بفعل الرصد المسبق لتحركات مليشيات الحوثي في صد الهجوم الشرس وتكبيد المتمردين خسائر بشرية ثقيلة، لم تُعرف تفاصيلها على الفور.

وتعرض مسلحو الحوثي لضربات مدفعية من قِبل الجيش الوطني، في جبهة صرواح غربي مدينة مأرب، وسط تحليق مكثف للمقاتلات الحربية لتحالف دعم الشرعية.

ودكّت مدفعية الجيش الوطني 5 تجمعات على الأقل للمتمردين الحوثيين في صرواح وكبدت الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى.

وفي الجبهات الجنوبية، تحتدم معارك شرسة في محوري قريضة ونقم، بجبهة مراد، نجحت خلالها قوات الجيش اليمني والمقاتلون من قبيلة "مراد" من التصدي للهجمات الحوثية وتكبيد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي الآونة الأخيرة، كبدت غارات التحالف بقيادة السعودية ومعارك طاحنة مع الجيش اليمني والقبائل، مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في مأرب، محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.