تدشين بدء تركيب سيور العفش الإلكترونية بمطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، بدء تنفيذ مشروع إضافة سيور عفش إلكترونية لمطار سيئون الدولي مقدمة من شركة صافر لعمليات الاستكشاف و الانتاج و الشركة اليمنية للغاز.



وأشاد وزير النفط والمعادن، بالشراكة بين وحدات وزارة النفط و القطاعات الحكومية بما يعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين..مشدداً على سرعة تركيب سيور العفش لادخالها الخدمة خلال الفترة القادمة.

بدوره أوضح الدكتور أنور سالم حسان المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية، أن هذا المشروع يأتي في إطار علاقة الشركة الثنائية مع هيئة الطيران المدني و مطار سيئون تقديراً لدور المطار الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية في ظل توقف معظم مطارات البلاد..مشيراً إلى أنه سيتم تركيب عدد اثنين سيور عفش الكترونية تم تصنيعها من قبل شركة رومانية متخصصة و وصلت إلى مطار سيئون الدولي و سيتم تركيبها خلال فترة 40 يوم.

من جانبه، عبر مدير مطار سيئون الدولي علي باكثير، عن شكره و تقديره لوزارة النفط و شركتي صافر و الغاز الوطنيتن لتمويلهم هذا المشروع الهام والذي سيعمل على إحداث نقل نوعية في صالات المطار.

حضر فعاليات التدشين قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس و عدد من المسؤولين .