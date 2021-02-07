إب..مليشيا الحوثي تختطف 15 من عاملي ورش "السمكرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً، السبت، عدداً من عمال ورش "السمكرة" بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي نفذت حملة موسعة على محلات ورش السمكرة في مدينة إب، وخطفت 15 من العاملين فيها.



وأضافت أن هدف المليشيات من هذه الحملة هي جني اتاوات مالية.



المصادر أوضحت أن المليشيات عاودت الإفراج عن عدد ممن اختطفتهم بعد أن دفعوا فدىً مالية إضافة إلى الاتاوات التي كانوا امتنعوا عن دفعها.



وسجلت تقارير حقوقية حديثة عن توثيق 278 جريمة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في المحافظة، خلال العام الماضي.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين الحوثيين انتهاكات يومية تمارسها المليشيا ضد المدنيين في مختلف مديريات المحافظة.

