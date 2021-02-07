باعبود يفتتح مبنى شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود ، اليوم ، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، مبنى شركة النفط اليمنية فرع حضرموت الوادي والصحراء ، البالغ تكلفته الاجمالية 450 ألف دولار بتمويل ذاتي من الشركة.



وطاف الوزير باعبود والوكيل الكثيري ومرافقيهم في أقسام ومرافق المبنى الذي يقع على مساحة 3 آلاف و220 متر مربع ويتكون من 3 مباني الأول للإدارة الرئيسية ، والثاني للمبيعات ، والأخير للورش والصيانة وعدد من القاعات والمرافق الخدمية.

وفي حفل الافتتاح، أشار وزير النفط والمعادن، الى أهمية المشروع في إحداث نقلة نوعية في مسيرة شركة النفط وعطائها الوطني المستمر والحافل بالإنجازات..مؤكداً حرص الوزارة لتطوير قطاع النفط في محافظة حضرموت والتركيز على التنمية المجتمعية في مناطق الامتياز لهذه الشركات وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة للعمل من الميدان وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب والعمل مع السلطات المحلية بما يحقق طموحات الشعب .

ونوه وزير النفط والمعادن، الى أن وزارته ستبذل كافة الجهود وفق الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة الى تنفيذها مع كافة الشركاء والفاعلين والعمل بنقل رسائل اطمئنان للعالم والشركات العالمية بالعمل في بلادنا كونها واجهة استثمار عالمية قادمة بإذن الله .

وألقيت في الاحتفال كلمة لوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، وأخرى لمدير عام شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت عبدالرحمن بلفاس، أشارتا الى أهمية المشروع في تطوير عمل الشركة وتعزيز قدراتها الإدارية بما يسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تأمين تغطية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية بأسعار تنافسية.

وتخلل حفل الافتتاح الذي حضره وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري وعضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي ومدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدير عام مكتب وزارة النفط بوادي حضرموت المهندس رضا باسيف ومدير عام شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة كلمة لنقابة وموظفي الفرع وقصيدة شعرية للشاعر خليل باسيف وعرض ريبورتاج يوضح مراحل سير المشروع وخطط الشركة المستقبلية نالت جميعها إعجاب الحاضرين .

وفي سياق آخر وضع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري حجر الأساس لمشروعي الخزن الاستراتيجي لفرع شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت والصحراء لتأمين احتياجات مديريات الوادي من المشتقات النفطية ، ومنشأة الغاز والتخزين الاستراتيجي للشركة التي ستسهم في توفير أكثر من 12 ألف اسطوانة يوميا كحد أدنى .