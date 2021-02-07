البرلمان العربي: الاستهداف الحوثي للمدنيين يمثل جرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة دون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.



وأعلن التحالف العربي، فجراليوم الأحد، إسقاط مٌسيرة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت الأعيان المدنية في المملكة.

وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، على أن الهجوم يمس بأمن المملكة ويعد تهديدًا للأمن القومي العربي.

وقال في بيان، إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستهدف المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي.

وأوضح أنها تمثل جرائم حرب، وتعكس تحديها مليشيا الحوثي الإرهابية السافر للمجتمع الدولي

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيا الحوثية الإجرامية محذرًا من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن يشجعها على مخططاتها الخبيثة بنشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.