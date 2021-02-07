شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات متزامنة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في حيس والجبلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت القوات المشتركة عن محاولتي تسلل لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، صوب مدينة حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة، وتصدت لهما.



واشتبكت مع عناصر المليشيا الإرهابية، في مواجهتين متزامنتين في حيس وبلدة الجبلية.

وأوقفت المليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المواجهات، ودفعت البقية من العناصر الحوثية إلى التراجع.