حملة اختطافات حوثية تطال عشرات التربويين في عمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 ـ عمران

نفذت مليشيا الحوثي "المصنفة إرهابياً" حملة اختطافات لعدد من التربويين والكوادر التعليمية في مديرية جبل يزيد التابعة لمحافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء واقتحمت منازلهم.



وقالت مصادر تربوية، إن مسلحي المليشيا اختطفت، أمس الجمعة، العشرات من التربويين والكوادر التعليمية في مناطق جوب وقينة والسوادين واقتحمت منازلهم ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت أن الحوثيين نفذوا هذه الاختطافات بعد رفض العديد من التربويين والكوادر التربوية حضور ما تسميها المليشيات الدورات الثقافية.

الجدير ذكره أن المليشيات الحوثية فرضت على جميع التربويين والكوادر التربوية حضور هذه الدورات وألزمت المدارس بإقامة دورات مشابهة للطلاب ومن رفض إملاءاتها مصيره الاختطاف والتغييب