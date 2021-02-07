البحسني يوجه بتحسين الحديقة العامة والجزر الجانبية بالمساكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة تفقدية للشارع العام بمدينة فوة بمديرية المكلا، اطلع خلالها على مستوى النظافة بالشوارع العامة.



ووجه المحافظ البحسني بتحسين وتشجير الحديقة العامة على طول الشارع العام بالمساكن، وتشجير الجزر الجانبية في منطقة المساكن بفوة، وتنظيف وإزالة العشوائيات والمخلفات من الشوارع الرئيسة العامة من منطقة 40 شقة إلى فوة، والرصف أمام المحال التجارية في خط فوة.

واطلع محافظ حضرموت خلال جولته التفقدية على مدى التزام مالكي المحال التجارية بمستوى التنظيف أمام محالهم، موجهاً بإغلاق بعض المحال غير الملتزمة بالنظافة.

وأكد المحافظ ضرورة إيلاء النظافة اهتماما أكبر، والاهتمام بجوانب التحسين والتشجير لمدينة المكلا بوصفها عاصمة للمحافظة، داعياً مالكي المحال التجارية والمواطنين إلى التعاون ومساندة جهود السلطة المحلية لإنجاح الخطة الشاملة لتحسين مدينة المكلا