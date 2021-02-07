محافظ حضرموت يؤكد أن تعاون مواطني دوعن مع قوات الجيش والأمن سيمنح مزيدا من التنمية للمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن استقرار الأمن في مديرية دوعن، سيمنح مزيدا من الاهتمام بالمديرية وتنفيذ المشاريع الحيوية فيها.



وأعرب المحافظ لدى لقائه اليوم بالمكلا، عضوي مجلس النواب الشيخ محمد حسن عبدالرب العمودي، والشيخ محمد عبدالله بن مالك، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، أعرب عن ارتياح السلطة المحلية بالمحافظة لتعاون المواطنين في مديرية دوعن ومساندتهم لقوات الجيش والأمن، الأمر الذي أثمر استقرار الأمن في المديرية والمديريات المجاورة لها.

واستعرض اللقاء احتياجات المديرية في مختلف القطاعات الحيوية، والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بالتجاوب مع هذه المطالب، وجدولتها حسب الأهمية، مشيرا إلى أن مديرية دوعن حظيت خلال الزيارات الأخيرة بالعديد من المشاريع الحيوية، بفضل تعاون أبنائها ودعمهم لجهود استقرار الأمن والسكينة العامة، مشيدا بتناغم وتوحيد متابعات وجهود أعضاء مجلس النواب مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية لتلبية احتياجات المواطنين.