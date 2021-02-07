محافظ حضرموت يعزي في وفاة المناضل عبدالقادر بن صالح بن شيبان بن اسحاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الاول الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة في وفاة الشخصية السياسية والاجتماعية المناضل عبدالقادر بن صالح بن شيبان بن اسحاق الذي وافته المنية اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأثنى المحافظ على مناقب الفقيد وخدمته لوطنه، من خلال مساهمته في النضال

لنيل الاستقلال الوطني، وعمله مساعدا لمأمور مركز شبام بمديرية سيئون سابقا، ومساعدا لمأمور مركز حورة بمديرية القطن سابقا.

وتقدم المحافظ بالتعازي، لمدير عام ديوان محافظة حضرموت مصطفى شيبان بن اسحاق، في وفاة "عمه"، ولأولاد وذوي الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.