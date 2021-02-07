"أمنية ساحل حضرموت" تقيم دورة تدريبية لمنتسبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

برعاية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري إقامة إدارة التدريب والتأهيل بأمن ساحل حضرموت صباح اليوم الدورة التدريبية الأولى لتأهيل لمنتسبيها



حول إجراءات التحقيق الجنائي والتي تستمر خلال الفترة من 7_17 فبراير 2021 وتهدف إلى رفع قدرات منتسبيها والإرتقاء بالكادر الأمني .

وحضر التدشين النائب الأول لمدير عام الأمن والشرطة العميد / عبدالعزيز الجابري ومساعد مدير الموارد البشرية العقيد / مطيع سعيد المنهالي ومدير إدارة التدريب والتأهيل بأمن ساحل حضرموت الملازم أول شوقي بن عمرون .

وفي التدشين تحدث العميد/ عبدالعزيز الجابري للأفراد المتدربين ونقل لهم تحيات مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري وأكد على أهمية هذه الدورة والتي تعد من أهم الدورات حيث تعتبر من صميم العمل الذي يقوم به أفراد الأمن حيث تعزز من قدراتهم ومعرفتهم حول قانون الشرطة بشكل عام .

ودعا العميد/ الجابري جميع الأفراد المشاركين في الدورة لضرورة الإستفادة من جميع فقرات البرنامج والإلمام الكامل بجميع القوانين واللوائح الشرطية والإجراءات القانونية لدى الأجهزة . وتجاوز كل الاختلالات وجوانب القصور التي قد تواجه أفراد الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني وأدائهم للمهام الأمنية الموكلة إليهم .

كما ألقى الملازم/ شوقي بن عمرون كلمة حث فيها الأفراد المشاركين في الدورة على ضرورة الإنضباط والالتزام خلال المدة المحددة لانعقاد الدورة التدريبية والتي ستعود عليهم بالفائدة الكبيرة والمعلومات الهامة التي ستمكنهم من القيام بأعمالهم بمهنية عالية حيث تم استضافة العميد / يسر خير الله عمر باخير الله ركن / التوجيه المعنوي بلواء الريان لتدريب المتدربين كونه احد الأكفاء في المجالات الشرطية والقانونية داعيا إلى التركيز التام والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الدورة والخروج بالنتائج والأهداف المأمولة منها بما يمكن الفرد من القيام بمهامه وواجباته الأمنية على أكمل وجه