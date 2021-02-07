رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المهندس علي حميد شرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى ووزير الكهرباء الأسبق عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المهندس علي حميد شرف الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز.



واشاد الدكتور بن دغر في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد نبيل علي حميد شرف بمناقبه وادواره الوطنية وكفاءته القيادية من خلال عدد من المناصب التي تقلدها، حيث كان رحمه الله مديراً لمؤسسة الموانئ العامة ووزيراً للأشغال العامة، ووزيراً للكهرباء، وسفيراً لليمن في النمسا، وعضواً في مجلس الشورى.

واضاف الدكتور بن دغر لقد ترك الفقيد تاريخًا طيبًا من العطاء في المجالات التي تولى فيها المسؤولية، فوق أنه كان عضوًا نشطًا ومناضلًا صلبًا في المؤتمر الشعبي العام، كان دائمًا جديرًا بالتقدير والاحترام.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.