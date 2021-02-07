إصابة مسؤول أمني في هجوم مسلح بمدينة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أصيب مدير أمن مديرية الضالع (جنوبي اليمن)، مساء أمس السبت، إثر هجوم مسلح تعرضت له نقطة أمنية، وسط المدينة.



وذكرت مصادر محلية أن مدير أمن مديرية الضالع، رأفت علي خالد، أصيب بطلق ناري في يده إثر مواجهات مسلحة.

وبينت المصادر، أن مسلحين شنوا هجوماً على نقطة أمنية يقودها مدير أمن المديرية، بجوار ملعب نادي الصمود الرياضي، بالقرب من السوق المركزي للمدينة.

وذكرت المصادر أن المواجهات شهدت كثافة نارية سُمعت إلى أنحاء متفرقة من المدينة. غير مستبعدة سقوط خسائر بشرية