عاجل.. المبعوث الأممي إلى اليمن يصل العاصمة الإيرانية طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

الخليج 365 ـ عدن

وصل المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن جريفيث العاصمة الايرانية طهران في مسعى لاستثمار الزخم الدولي حول الازمة اليمنية، والموقف الاميركي الجديد.



وقال بيان عن مكتب البعثة الاممية، ان جريفيث سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين وزير الخارجية الايراني جواد ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وتأتي هذه الزيارة النادرة من جانب مارتن جريفيث إلى طهران، ضمن الجهود الدبلوماسية الاممية الرامية "إلى حلّ سياسي تفاوضي للنزاع يلبّي تطلّعات الشعب اليمني" وفق البيان