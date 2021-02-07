شكرا لبحثكم عن خبر انتحار فتاة في يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فهد حنش أقدمت فتاة شابة، على الانتحار، ظهر السبت 6 فبراير 2021م في يافع. وقالت مصادر مقربة إن فتاة شابة تبلغ من العمر 15عاما، أقدمت على الانتحار، شنقا، في منطقة الصفأة التابعة لمديرية يافع رصد. المصادر ارجعت سبب الانتحار إلى مشاكل أسرية.

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