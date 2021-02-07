شكرا لبحثكم عن خبر عودة بانافع الى الهيئة العامة للاراضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتكليف الدكتور شيخ بانافع مستشارا لرئيس الهيئة. وشغل عدة مواقع قيادية بالهيئة منها مدير عام فرع الهيئة بحضرموت الساحل ، ومدير عام فرع الهيئة بمحافظتي عدن وشبوة ، كما شغل منصب مدير عام مديرية صيرة بعدن. وتراس بانافع الكتير من اللجان الخاصة بقضايا الاراضي.

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