شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع استثنائي لقيادة الدعم والإسناد والاحزمة الأمنية الجنوبية يخرج بعدد من القرارات والتوصيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس العميد محسن الوالي قائد قوات الدعم والإسناد السبت اجتماع استثنائي ضم قادة الألوية والأحزمة الأمنية بالمحافظات الجنوبية المحررة .

وناقش الاجتماع عدد من القضايا منها العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة وما تمر به البلاد من أزمات، وتأخر التعافي الاقتصادي المعلن عنه .

ووقف الاجتماع على مماطلة الطرف الاخر عن تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض، وانعكاس ذلك على الاوضاع داخل الجنوب وكذا استمرار استفزازات جماعة الإخوان عبر التحشيد عسكريا على حدود الصبيحة ومحاولتها طي صفحة اتفاق الرياض الرامي للسلام وانهاء التوترات وعودة الاستقرار والتنمية.

ودعا الاجتماع حكومة المناصفة القيام بمهامها نحو القضاء على الازمات التي تعصف بالمواطن، وهو الامر المناط بها تقديمه منذ تشكيلها الأول, وذلك لما يسهم في عملية الأستقرار الأمني بالمحافظات الجنوبية المحررة.

وثمن الاجتماع النتائج المثمرة لزيارة وفد المجلس الانتقالي إلى روسيا برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات بين الجانبين ،محيين صمود ابطال قواتنا المسلحة في مواقعهم البطولية على الرغم من انقطاع المرتبات لأكثر من سبعة أشهر .

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي تساعد على استمرارية الأجهزة الأمنية تنفيذ مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار والتصدي للمليشيات التي تحاول غزو الجنوب مجددا .