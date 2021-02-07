شكرا لبحثكم عن خبر رسالة مؤثرة من إبنة صحفي حضرمي بارز توفي بالأمس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتبت هالة إبنة الصحفي الحضرمي البارز، فؤاد باضاوي، والذي توفي بالأمس، بعد معاناة مع المرض، رسالة مؤثرة، أكدت فهيا أنها لن تقبل عزاء ممن تواصل معهم والدها أثناء مرضه ولم يرد عليه.

وقالت هالة عبر حسابها على فيسبوك : "لن أقبل عزاء من اي شخص تواصل معه والدي واتصل به وسمع انينه ووجعه ولم يرد عليه وطنشه والان بكل وقاحة يرسل تعزية".

وأضافت مخاطبة من تجاهلوا والدها : "لن يسمعك الآن ولن يدري .. اي وقاحة تمتلكها!!.. رحمة الله تغشاك ..!!".

وأمس الجمعة توفي الصحفي البارز فؤاد باضاوي بعد معاناة مع المرض.

والصحفي باضاوي هو عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين محور حضرموت، وأمين عام فرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت، وعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة، بالإضافة إلى نشاطه في العمل الإنساني ومساعدة الآخرين رغم حاجته للمساعدة.

وبرحيل باضاوي خسر الوسط الاعلامي والرياضي الحضرمي والجنوبي صحفي كبير ومخضرم، ليرحل بعد حياة حافلة في خدمة مجتمعه.