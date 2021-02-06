شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير النفط: سيتم إفتتاح عدد من المشاريع الإستراتيجية في حضرموت خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير النفط والمعادن، الدكتور، عبدالسلام عبدالله باعبود، أن محافظة حضرموت ستشهد خلال الأيام القادمة افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها تطوير عمل شركتي النفط والغاز في حضرموت وتحسين الخدمات الأساسية التي تلامس معيشة المواطنين.



وأكد في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك بتنشيط القطاع النفطي والوحدات النفطية التابعة للوزارة.. مشيراً إلى أن الزيارة ستشمل تفقد عمل الشركات النفطية العاملة في محافظة حضرموت للإطلاع على أنشطتها الإنتاجية وخططها المستقبلية لتطوير مستوى الإنتاج والتركيز على التنمية المجتمعية في مناطق الامتياز لهذه الشركات.

كان في استقبال الوزير قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس والوكلاء المساعدين لشؤون مديريات الوادي و الصحراء والمدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية أنور حسان، ومدير شركة النفط اليمنية فرع الوادي والصحراء عبدالرحمن بلفاس ومكتب وزارة النفط رضا باسيف وعدد من المسئولين.