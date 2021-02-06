شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة طبية لجراحة المخ والأعصاب في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال في مدينة عتق بمحافظة شبوة.



حيث أجرى الفريق خلال اليوم الأول 28 فحصًا بالعيادات تمهيداً لفرز الحالات التي يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية لها، يستفيد منها البالغون والأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لليمنيين من كافة المحافظات للتخفيف من المعاناة الإنسانية.