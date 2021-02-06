نزاع قبلي ينتهي بمقتل أحد أفراد قبيلة "باحمران" وإصابة آخر غرب المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - خاص

تسبب نزاع قبلي بين أفراد من قبيلتي باحمران البهيشي والشماسي، بمقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر.



وبحسب مصادر "لليمن العربي" فإن الشيخ عمر باحيدرة باحمران، قتل أثناء النزاع، فيما أصيب آخر برصاصة في رأسه.

وقالت المصادر، إن النزاع كان سببه خلاف على قطعة أرض، نشب على إثره إطلاق رصاص بين الأطراف.

وتشير المصادر الأولية إلى أن المصاب يرقد حاليا في طوارئ مستشفى ابن سينا بالمكلا، وحالته خطرة