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نزاع قبلي ينتهي بمقتل أحد أفراد قبيلة "باحمران" وإصابة آخر غرب المكلا

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - خاص

تسبب نزاع قبلي بين أفراد من قبيلتي باحمران البهيشي والشماسي، بمقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر.

 

وبحسب مصادر "لليمن العربي" فإن الشيخ عمر باحيدرة باحمران، قتل أثناء النزاع، فيما أصيب آخر برصاصة في رأسه.

 

وقالت المصادر، إن النزاع كان سببه خلاف على قطعة أرض، نشب على إثره إطلاق رصاص بين الأطراف.

 

 

وتشير المصادر الأولية إلى أن المصاب يرقد حاليا في طوارئ مستشفى ابن سينا بالمكلا، وحالته خطرة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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