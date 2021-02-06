وزير التخطيط يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة السفير هانز جروندبيرج، تسهيلات وزارة التخطيط المقدمة للمنظمات والشركاء والمانحين الدوليين لإنجاح برامجهم ومشاريعهم وإيصال مساعداتهم المختلفة لكل أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية انطلاقا من حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.



وفي مستهل اللقاء رحب الوزير باذيب، برئيس وسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، ونقل لهم تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مؤكدا استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات والداعمين لليمن واليمنيين .. داعيا إياهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتقديم المزيد من الدعم للنهوض بالجوانب التنموية وإعادة الإعمار تماشيا مع البرنامج العام للحكومة.

وأشار إلى توجيه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بخصوص تشكيل لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية برئاسة وزير التخطيط .. متطرقا إلى الجهود الحكومية المبذولة بهذا الخصوص.. مؤكدا أهمية القرار الأمريكي بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية في مساندة الجهود الحكومية بمواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية والمساهمة بمواجهة مختلف آثار الانقلاب وتجاوزها.

من جانبهم أكد رئيس البعثة الأوروبية والسفراء الأوروبيين، أن زيارتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن بمثابة رسالة واضحة تجسد مدى الدعم الأوروبي للحكومة والشعب اليمني في المرحلة الراهنة لاستعادة وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار .. مشيدين بجهود الحكومة وحرصها على العمل من الأرض في مواجهة التحديات القائمة من أجل التغلب عليها لتلبية احتياجات وتطلعات اليمنيين.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد ومدير عام إدارة المنظمات الدولية الحكومية بوزارة التخطيط أحمد الجاوي.