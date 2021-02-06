المستشار الصبيحي يشارك بالذكرى الـ 61 لتأسيس الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

​شارك المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية في موسكو الدكتور انور الصبيحي، في الاحتفاء الرسمي بالذكرى الـ 61 لتأسيس الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب.



واكد الصبيحي في كلمته التي القاها ​في الاحتفال المنعقد افتراضياً، بان الجامعة الروسية للصداقة حققت العديد من الانجازات على مختلف الاصعدة المحلية والعالمية، واصبحت واحدة من ابرز مراكز استقطاب الدارسين على المستوى المحلي العالمي وحاضنة للابداع والابتكار والارتقاء بالواقع العلمي والبحثي..مشيراً الى ان الجامعة استطاعت ان تؤسس لنهضة علمية شاملة وتتخطى النطاق المحلي..منوهاً الى تخرج المئات من اليمنيين من هذا الصرح الشامخ في مختلف التخصصات والمجالات.

وعبر المستشار الصبيحي، عن سعادته بالمشاركة بهذه الاحتفالية..ناقلا تهاني وتبريكات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ​ الاستاذ الدكتور/ خالد الوصابي لقيادة الجامعة بهذه المناسبة..متمنياً لكافة اعضاء​ الهيئة التدريسية​ وموظفي الجامعة والطلاب الدارسين دوام التوفيق والتقدم والازدهار، وتعزيز وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية الصديقة.