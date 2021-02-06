وكيل شبوة يطلع الفريق السعودي على عملية اعادة اعمار مستشفى عتق الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، الفريق الطبي الاستشاري السعودي المشارك في المخيم الاول لجراحة المخ والاعصاب والمقام في مستشفى عتق المركزي بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، على سير العمل الجاري في اعادة اعمار المستشفى الجديد بمدينة عتق والذي تعرض للتدمير جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.



واوضح الوكيل لمروق، ان عملية اعادة اعمار المستشفى قد تتجاوز 2 مليون دولار بتمويل محلي..مشيراً الى حاجة المحافظة لهذه المنشأة الصحية الكبيرة والحديثة التي تتكون من اربعة ادوار تضم اكثر من 240 سريرا..لافتاً الى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتماد هيئة مستشفى عتق كهيئة طبية وتعليمية.

من جانبه افاد ممثل مؤسسة نجوم شبوة التي تتولى تنفيذ سير الاعمال في اعادة اعمار المستشفى صالح باحاج، بانتهاء عملية اعادة التأهيل للمستشفى..منوها الشروع في تنفيذ شبكة التكييف المركزي له والتحضير لاقامة مصنع للاكسجين والذي سيتم ربطة شبكته بكافة الاسرة بالمستشفى .