رابطة حقوقية: المساعدات الإنسانية لا تصل لأسر المختطفين

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم السبت، إن المساعدات الإنسانية التي توزعها الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين لاتصل لأسر المختطفين والمخفيين قسراً، في اتهام ضمني لمليشيات الحوثي والمنظمات الأممية بالتعاون لمنع هذه آلاف الأسر من الحصول على حقهم الانساني.



جاء ذلك في تغريدة لرئيسة المنظمة، أمة السلام الحاج، ضمن حملة الكترونية واسعة على تويتر تدعو لإيقاف الإرهاب الحوثي بحق اليمنيين.



واختطفت مليشيات الحوثي الإرهابية، على مدى سنوات الانقلاب، عشرات الآلاف من اليمنيين، وزجت بهم في سجونها، فيما تعقدت الأوضاع المعيشية لعوائلهم.



وتتهم منظمات حقوقية مليشيات الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية بتواطؤ من منظمات الإغاثة الدولية.

